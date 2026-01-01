J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
アイナ

アイナ

233 views

音楽

音楽

65K views

プレイリスト

プレイリスト

20K views

J-ポップ

J-ポップ

13K views

懐かしい曲

懐かしい曲

120K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

774 views

お気に入り

お気に入り

3.8K views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

330 views

カラオケ

カラオケ

540 views

人気

人気

21K views

アイドル

アイドル

224 views

2026KJTダンスグループ発表会リスト

2026KJTダンスグループ発表会リスト

208 views

まこと

まこと

941 views

聴きたい曲

聴きたい曲

166 views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

10K views

カラオケ2 歌えない

カラオケ2 歌えない

4.3K views

はなぴよ

はなぴよ

1.1K views

昭和ヒット

昭和ヒット

215K views

いけるカラオケ

いけるカラオケ

861 views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

539K views

お気に入り

お気に入り

554 views

懐ソン３

懐ソン３

83K views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.1K views

最新好きな曲

最新好きな曲

35K views

懐メロ

懐メロ

6.3K views

いろいろ

いろいろ

541 views

オリジナルソング

オリジナルソング

2.1K views

春ドラマ

春ドラマ

400 views

ボーイズ

ボーイズ

481 views

ドライブ用

ドライブ用

305 views

夏の始まり

夏の始まり

108 views

アイドル

アイドル

715 views

カラオケ

カラオケ

470 views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

最高の曲

最高の曲

45K views

ポジティブ

ポジティブ

109 views

1970年代

1970年代

7K views

懐かしい

懐かしい

9.3K views

好きな曲

好きな曲

126 views

プレイリスト

プレイリスト

2.9K views

お気に入り

お気に入り

315 views

お気に入りパート24

お気に入りパート24

743 views

好きなやつ

好きなやつ

146K views

なつかし

なつかし

280K views

80'ヒット

80'ヒット

220 views

かわいい

かわいい

716 views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

105 views

いい曲

いい曲

214 views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

5.8K views

カラオケ

カラオケ

5.3K views