Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
2000年懷念歌曲

2000年懷念歌曲

2.1K views

R&B

R&B

393 views

舞曲派對

舞曲派對

9.3K views

一夜一夜一夜

一夜一夜一夜

539 views

Favorite- Cantonese

Favorite- Cantonese

790 views

80年代男聲

80年代男聲

18K views

成长80年代劲歌金曲

成长80年代劲歌金曲

4.9K views

Queen

Queen

2.2K views

ChinesePop

ChinesePop

32K views

90’s2000’s情歌

90’s2000’s情歌

1.2K views

Move

Move

45K views

老歌金曲

老歌金曲

904 views

微搖滾音樂

微搖滾音樂

198 views

好聽的華語清單

好聽的華語清單

1K views

日常音樂

日常音樂

1.5K views

新粤语流行

新粤语流行

725 views

Mandarin

Mandarin

372 views

流行音乐榜

流行音乐榜

19K views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

8.1K views

Mandarin Oldies

Mandarin Oldies

211K views

2001流行歌曲

2001流行歌曲

922 views

80金曲

80金曲

12K views

我的時代

我的時代

285 views

listen

listen

564 views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

820 views

嘻哈音樂

嘻哈音樂

20K views

台灣假日金曲精選

台灣假日金曲精選

290 views

2026 canton pop songs

2026 canton pop songs

258 views

香港Disco

香港Disco

3.1K views

canton pop 90s

canton pop 90s

1K views

精選歌曲

精選歌曲

3.3K views

Chinese Song

Chinese Song

401 views

Canton Paradise

Canton Paradise

234 views

Mandarin Pop

Mandarin Pop

5.1K views

2025 Canton playlist

2025 Canton playlist

3.2K views

memories

memories

118K views

大學時聽的歌

大學時聽的歌

6.1K views

華語抒情

華語抒情

23K views

音樂永續作品

音樂永續作品

6.6K views

輕鬆愉快華語音樂

輕鬆愉快華語音樂

4.9K views

香港派對

香港派對

2K views

Hip Hop/RnB 中文歌

Hip Hop/RnB 中文歌

314 views

80年代粤歌

80年代粤歌

16K views

華語舞曲

華語舞曲

33K views

2025 Canton Pop

2025 Canton Pop

818 views

Relax

Relax

437 views

华语流行曲

华语流行曲

1.3K views

粵語流行曲精選（1）

粵語流行曲精選（1）

847 views

懷舊金曲

懷舊金曲

225 views

流行曲

流行曲

117K views