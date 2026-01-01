R&B & soul

125 playlist(s)

Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
R&B love

R&B love

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
All the things i wanna tell you

All the things i wanna tell you

314 views

Motown

Motown

10K views

Smooth

Smooth

1.8K views

Me and You

Me and You

26K views

Amapiano 25

Amapiano 25

2.3K views

jamming breakfast

jamming breakfast

16K views

Jeremiah choices

Jeremiah choices

1.9K views

Soulful

Soulful

667 views

초딩발라드

초딩발라드

6.6K views

Upbeat

Upbeat

419 views

Old school pop

Old school pop

70K views

Soul

Soul

545 views

Oldies

Oldies

33K views

soul mix 70's

soul mix 70's

26K views

R&B

R&B

25K views

Feel good

Feel good

691 views

young and slow

young and slow

29K views

Nisha's playlist

Nisha's playlist

1K views

Litmas Christmas

Litmas Christmas

666 views

Love songs

Love songs

363 views

R&B Vibe Out

R&B Vibe Out

141K views

Scrubs 2000

Scrubs 2000

26K views

get down

get down

9.3K views

Funk

Funk

3.3K views

Old school

Old school

4.1K views

Troubled Spirit

Troubled Spirit

464 views

힙합 혹시 좋아해?

힙합 혹시 좋아해?

17K views

May walk in peace

May walk in peace

690 views

Old school slow jams

Old school slow jams

265 views

Unplugged vibe

Unplugged vibe

700 views

Love mix

Love mix

1.4K views

R&B

R&B

2.4K views

어르신의플리94

어르신의플리94

6.2K views

Seoul Nights ☕ | Korean Chill R&B & Indie

Seoul Nights ☕ | Korean Chill R&B & Indie

860 views

flow low soul

flow low soul

1.8K views

love songs

love songs

9.8K views

Slow jam

Slow jam

12K views

reggae

reggae

684 views

Soulful R&B

Soulful R&B

9.8K views

Good beets

Good beets

22K views

Old school

Old school

1K views

Soulful Chillin’🌻

Soulful Chillin’🌻

698 views

공부 노래

공부 노래

113 views

neo soul

neo soul

331 views

My Stream Mix

My Stream Mix

1.5K views

Peace

Peace

2.7K views

Current

Current

397 views

Soulful session

Soulful session

1.3K views

Amapiano

Amapiano

2.4K views

workout

workout

229 views